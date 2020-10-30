Из-под обломков в Измире вытащили трех пострадавших в результате землетрясения

16:25
Фото: instagram.com/volkanyigit.official
Спасатели вытащили из-под обломков в Измире трех пострадавших в результате землетрясения, сообщает РИА Новости.
Они доставлены в ближайшую больницу. Работы по спасению жителей ведутся сразу в нескольких районах города.
Измир – третий по величине город Турции. Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что обрушилось не менее шести домов. В то же время губернатор провинции Измир Тунч Сойер заявил об обрушении не менее 20 домов.
По данным СМИ, в районе расположенного в 50 километрах от Измира города Сеферихисар после землетрясения вода в море вышла из берегов. В результате были затоплены некоторые районы этого населенного пункта.
На месте ЧП сейчас работают спасательные бригады, масштаб разрушений уточняется. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в зоне бедствия для оказания помощи населению находятся все соответствующие ведомства и организации.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции. Как сообщается, эпицентром стала территория в районе города Сеферихисар. Подземные толчки начались на глубине 16,5 километра. Землетрясение ощущалось также в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки дошли и до греческого города Самос, там разрушилась церковь Богородицы.
Не менее 20 домов разрушены в Турции после землетрясения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: