Из-под обломков в Измире вытащили трех пострадавших в результате землетрясения

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Спасатели вытащили из-под обломков в Измире трех пострадавших в результате землетрясения, сообщает РИА Новости.

Они доставлены в ближайшую больницу. Работы по спасению жителей ведутся сразу в нескольких районах города.

Измир – третий по величине город Турции. Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что обрушилось не менее шести домов. В то же время губернатор провинции Измир Тунч Сойер заявил об обрушении не менее 20 домов.

По данным СМИ, в районе расположенного в 50 километрах от Измира города Сеферихисар после землетрясения вода в море вышла из берегов. В результате были затоплены некоторые районы этого населенного пункта.

На месте ЧП сейчас работают спасательные бригады, масштаб разрушений уточняется. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в зоне бедствия для оказания помощи населению находятся все соответствующие ведомства и организации.

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Информации о том, что в результате ЧП в Турции пострадали россияне, нет. Обращений от российских граждан не поступало, сообщили в посольстве РФ.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции. Как сообщается, эпицентром стала территория в районе города Сеферихисар. Подземные толчки начались на глубине 16,5 километра. Землетрясение ощущалось также в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки дошли и до греческого города Самос, там разрушилась церковь Богородицы.