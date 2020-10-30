Число пострадавших при землетрясении в Турции увеличилось до 152

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Число пострадавших в результате землетрясения на западе Турции увеличилось до 152 человек, сообщает РИА Новости. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

"Число пострадавших в результате землетрясения увеличилось до 152 человек. Спасательные работы ведутся на месте 12 разрушенных домов", – сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД).

Ранее сообщалось о 120 пострадавших, погибли четыре человека.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября. Эпицентр природного явления находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 16,5 километра.

Природный катаклизм ощутили в Стамбуле и Афинах. В греческом Самосе из-за толчков был разрушен купол церкви. Ранения там получил один человек.

Разрушены не менее 20 домов в Измире. Мэр Измира Тунч Сойер уточнил, что строения были разрушены в районах Борнова и Байраклы. Дома в районах Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугла остались целыми, но получили небольшие повреждения.

В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

