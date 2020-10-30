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Четыре человека погибли в результате землетрясения в Турции. По меньшей мере 120 человек получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на данные спасателей.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе страны. Эпицентром была территория в районе города Сеферихисар. Подземные толчки начались на глубине 16,5 километра.

Природный катаклизм ощутили в Стамбуле и Афинах. В греческом Самосе из-за толчков был разрушен купол церкви. Ранения получил один человек.

На месте ЧП сейчас работают спасательные бригады, масштаб разрушений уточняется. Из-под обломков в Измире вытащили трех пострадавших.

Разрушены не менее 20 домов в Измире. Губернатор провинции Тунч Сойер уточнил, что строения были разрушены в районах Борнова и Байраклы. Дома в районах Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугла остались целыми, но получили небольшие повреждения.

Посольство РФ в Турции не располагает данными о пострадавших при землетрясении россиянах. Там отметили, что никаких обращений в посольство не поступало.