Очевидец рассказала о землетрясении в турецком Измире

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Российская туристка, которая отдыхает в Турции, рассказала Москве 24 подробности случившегося землетрясения.

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, подземные толчки начались на глубине 16,5 километра. Эпицентр природного явления находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

"В Измире землетрясение и потоп. Мы ехали на машине с подругой в кафе, встали на светофоре, понимаем, что машину всю затрясло. Думали, она перевернется. Мы сначала не поняли, что такое. Думали, водитель специально, что ли, как-то решил пошутить, но потом нам говорят, что это было землетрясение", – рассказала Полина.





Полина отдыхает в Измире Смотрим, вокруг люди все выбегают в шоке, в панике, все звонят кому-то, из окон вылезают, но с нами все в порядке, слава богу. Сама я в большом страхе и шоке.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из-под обломков в Измире трех пострадавших в результате землетрясения. Они доставлены в ближайшую больницу. Работы по спасению жителей ведутся сразу в нескольких районах города.

Измир – третий по величине город Турции. Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что обрушилось не менее шести домов. В то же время губернатор провинции Измир Тунч Сойер заявил об обрушении не менее 20 домов.

По данным СМИ, в районе расположенного в 50 километрах от Измира города Сеферихисар после землетрясения вода в море вышла из берегов. В результате были затоплены некоторые районы этого населенного пункта.

На месте ЧП сейчас работают спасательные бригады, масштаб разрушений уточняется. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в зоне бедствия для оказания помощи населению находятся все соответствующие ведомства и организации.

Информации о том, что в результате ЧП в Турции пострадали россияне, нет. Обращений от российских граждан не поступало, сообщили в посольстве РФ.