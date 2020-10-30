Четыре человека пострадали на Самосе в результате землетрясения

Четыре человека получили травмы на греческом острове Самос в Эгейском море в результате землетрясения, сообщает "Газета.ру".

Всех пострадавших госпитализировали. Одна из них получила серьезные ранения – на женщину упал обломок стены.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси.

В результате в городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. Повреждены оказались и другие здания на острове.

В турецком Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Погибли четыре человека, по меньшей мере 120 человек пострадали.

