Более 20 афтершоков зафиксировали в Турции после землетрясения

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Турецкие сейсмологи зафиксировали более 20 афтершоков в Турции после землетрясения в Эгейском море, сообщил профессор турецкого сейсмологического центра Кандилли Халук Озенер.

"В течение полутора часов после землетрясения было зафиксировано не менее 21 афтершока, самый мощный из которых был магнитудой 4,9", – сказал специалист в эфире телеканала ТРТ.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября. Эпицентр природного явления находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 16,5 километра.

На западе Турции в результате землетрясения погибли шесть человек, ранены 202 человека.

Разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы. В греческом Самосе из-за толчков разрушен купол церкви, травмы получили четыре человека.

В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

