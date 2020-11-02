Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 73

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Число жертв землетрясения в Турции вновь увеличилось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Сообщается, что число погибших возросло до 73.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 73 человека", – подтвердили турецкие спасатели.

Отмечается, что число пострадавших также увеличилось до 961 человека.

Ранее сообщалось о 69 погибших и 949 получивших ранения.

Удары стихии произошли днем в пятницу, 30 октября, в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси.

В результате землетрясения оказались разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы. В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением в Измире. Российский лидер направил коллеге соответствующую телеграмму.