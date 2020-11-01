Число погибших при землетрясении в Измире увеличилось до 69 человек

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Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 69 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по ЧС Турции.

"В результате землетрясения погибли 69 человек, 949 человек получили ранения", – говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось о 62 погибших.

Землетрясение произошло в Турции в пятницу, 30 октября. Наибольший удар пришелся по провинции Измир, где в результате стихийного бедствия были разрушены не менее 20 домов, находившихся в районах Борнова и Байраклы.

Эпицентр природного явления находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 16,5 километра.