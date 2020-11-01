В Турции жертвами землетрясения стали 62 человека

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Жертвами землетрясения, которое прошло на западе Турции, стали 62 человека. Об этом сообщили в агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Отмечается, что еще 940 человек получили травмы.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 62 человека, 218 продолжают лечение в больницах", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о 55 погибших и 896 пострадавших.

Землетрясение произошло в Турции в пятницу, 30 октября. Наибольший удар пришелся по провинции Измир, где в результате стихийного бедствия были разрушены не менее 20 домов, находившихся в районах Борнова и Байраклы.

Эпицентр природного явления находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 16,5 километра.

