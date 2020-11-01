Число погибших при землетрясении в Измире увеличилось до 55

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Число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 55. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.

"В результате землетрясения погибли 55 человек, 896 человек получили ранения", – сообщили в ведомстве.

Землетрясение произошло в Турции в пятницу, 30 октября. Наибольший удар пришелся по провинции Измир, где в результате стихийного бедствия были разрушены не менее 20 домов, находившихся в районах Борнова и Байраклы.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с произошедшим. Российский лидер направил коллеге соответствующую телеграмму.

