Землетрясение произошло в Чечне

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Землетрясение случилось в Чечне. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что землетрясение случилось в 00:29 по московскому времени. По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, сила природного явления составила 4,7 балла.

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 14 км южнее Грозного и в 18 километрах юго-восточнее Урус-Мартана. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В соцсетях местные жители отмечают, что толчки ощущались на территории Чечни и соседних районов – Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.

В пресс-службе республиканского главка МЧС заявили, что магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. При этом эпицентр находился в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров.

"Сведения о каких-либо последствиях сейсмособытия не поступали", – добавили в МЧС.

Ранее сильное землетрясение произошло в Бурятии. Сила природного явления составила 7,6 балла.