Фото: ТАСС/Su Liang/Zuma

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает RT со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Данных о жертвах, разрушениях и угрозе цунами нет.

Эпицентр подземных толчков находился в 618 километрах к северо-востоку от города Фангареи на глубине 97,8 километра.

Ранее мощное землетрясение случилось в Бурятии. Его сила составила 7,6 балла, эпицентр подземных толчков располагался в дельте озера Байкал. В МЧС отметили, что сообщений о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.