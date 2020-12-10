Сильное землетрясение произошло в Бурятии

03:19
Фото: ТАСС/Денис Слепцов
Мощное землетрясение случилось в Бурятии. Об этом информирует главк МЧС по Иркутской области.
Как пишет РИА Новости, удар природного явления произошел в Кабанском районе Бурятии в 0:45 по московскому времени.
"Сегодня в 5:45 (местное время. – Прим. Ред.) на территории Иркутской области произошло сейсмособытие", – рассказали в МЧС.
Отмечается, что сила землетрясения составила 7,6 балла.
"Интенсивность в эпицентре 7,6, в Иркутске – 5–6. Магнитуда 5,5, энергетический класс 14,0", – пояснили в ведомстве.
Там уточнили, что эпицентр подземных толчков располагался в дельте озера Байкал. В МЧС отметили, что сообщений о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.
30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.
Из-за землетрясения в Измире оказались разрушены порядка 20 домов. После трагедии Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
В Турции завершили поиски пострадавших при землетрясении
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