Сильное землетрясение произошло в Бурятии

Фото: ТАСС/Денис Слепцов

Мощное землетрясение случилось в Бурятии. Об этом информирует главк МЧС по Иркутской области.

Как пишет РИА Новости, удар природного явления произошел в Кабанском районе Бурятии в 0:45 по московскому времени.

"Сегодня в 5:45 (местное время. – Прим. Ред.) на территории Иркутской области произошло сейсмособытие", – рассказали в МЧС.

Отмечается, что сила землетрясения составила 7,6 балла.

"Интенсивность в эпицентре 7,6, в Иркутске – 5–6. Магнитуда 5,5, энергетический класс 14,0", – пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что эпицентр подземных толчков располагался в дельте озера Байкал. В МЧС отметили, что сообщений о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.

30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Из-за землетрясения в Измире оказались разрушены порядка 20 домов. После трагедии Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.