Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в районе Курильских островов

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Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 171 километре от необитаемого острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 52 километров.

Уточняется, что данные об ощутимости не поступали.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло на северо-востоке Японии. Подземные толчки зафиксировали в области Накадори в префектуре Фукусима. Они ощущались в префектурах Мияги, Фукусима, Токио, Сайтама. Очаг залегал на глубине 90 километров.

До этого на территории Тындинского округа Амурской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла. По данным специалистов, эпицентр находился рядом с трассой Байкало-Амурской магистрали, в бассейне реки Хани на границе с Якутией.

