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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Японии, сообщает главное метеорологическое управление страны.

Подземные толчки зафиксировали в области Накадори в префектуре Фукусима. Они ощущались в префектурах Мияги, Фукусима, Токио, Сайтама. Очаг залегал на глубине 90 километров.

Уточняется, что информация о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.

Ранее на территории Тындинского округа Амурской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла. По данным специалистов, эпицентр находился рядом с трассой Байкало-Амурской магистрали, в бассейне реки Хани на границе с Якутией.

До этого на Камчатке зафиксировали землетрясение в акватории Тихого океана возле Командорских островов. Эпицентр находился в 42 километрах западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 39 километров. Угроза цунами не объявлялась.

