Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Сахалине

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На Сахалине в ночь на 4 апреля произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом со ссылкой на областной филиал единой геофизической службы РАН сообщает РИА Новости.

Как рассказала начальник сейсмостанции Южно-Сахалинска Елена Семенова, слова которой приводит агентство, подземные толчки зафиксировали в Охотском море – в 48 километрах восточнее села Соболиное. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Она добавила, что расчетная интенсивность землетрясения могла составить до 4 баллов, однако данных об ощутимости не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в акватории Тихого океана на Камчатке. Эпицентр находился в 47 километрах от поселка Усть-Камчатка. Очаг залегал на глубине 27 километров.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Курил. Очаг располагался на глубине 103 километра.