У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

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У побережья Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом со ссылкой на сахалинский филиал Единой геодезической службы РАН сообщает РИА Новости.

Как рассказала начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова, слова которой приводит агентство, эпицентр находился в 119 километрах юго-западнее острова Симушир. Очаг располагался на глубине 103 километра.

Ранее подземный толчок 5,1 балла зафиксировали на севере Японии. Эпицентр землетрясения находился в префектуре Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 60 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

До этого землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Филиппин. Эпицентр находился в 120 километрах к юго-западу от города Олонгапо, где проживают более 221 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 30 километров.