Угроза цунами объявлена у берегов Новой Каледонии после землетрясения

Фото: depositphotos/vchalup2

У берегов Новой Каледонии в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы в 05:44 по времени UTC (08:44 по московскому времени) в 280 километрах юго-восточнее города Тадин. По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

После этого Национальный центр предупреждения о цунами США объявил об угрозе в регионе.

Накануне у берегов заморской территории Франции произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 7 баллов. О пострадавших и разрушениях в результате стихии не сообщалось.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла. Подземный толчок зафиксировали в акватории Тихого океана возле восточного побережья Камчатки.

Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров под морским дном.

