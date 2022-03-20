У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение

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Фото: depositphotos/vchalup2
У берегов Королевства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Сейсмологическое событие зафиксировали в 21:24 по местному времени. Эпицентр находился в 485 километрах от Нукуалофы с населением около 22 тысяч человек.
Уточняется, что очаг располагался на глубине 60 километров. Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами пока не поступало.
Ранее сильное землетрясение произошло в Японии. По последним данным, погибли 4 человека, 194 ранены. В результате подземных толчков без электричества остались порядка двух миллионов домов. Также частично или полностью была приостановлена работа 11 тепловых электростанций.
До этого землетрясение произошло у берегов Филиппин. Эпицентр находился в 120 километрах к юго-западу от города Олонгапо, где проживают более 221 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 30 километров. Угроза цунами не объявлялась.
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