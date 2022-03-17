Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иране

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На юге Ирана зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Уточняется, что очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 166 километрах от города Бендер-Аббас, где проживают более 350 тысяч человек.

Отмечается, что сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Японии погиб по меньшей мере один человек. По данным местных властей, это мужчина, проживавший в городе Сома в префектуре Фукусима.

До этого землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Филиппин. Эпицентр находился в 120 километрах к юго-западу от города Олонгапо, где проживают более 221 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 30 километров. Угроза цунами не объявлялась.