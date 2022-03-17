По меньшей мере один человек погиб из-за землетрясения в Японии – СМИ

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Фото: телеграм-канал Mash
По меньшей мере один человек погиб, еще десятки ранены в результате землетрясения в Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По данным местных властей, погиб мужчина, проживавший в городе Сома в префектуре Фукусима.
Также сообщается, что из-за землетрясения сошел с рельсов высокоскоростной поезд. По информации агентства, в этот момент на борту находились порядка 100 пассажиров.
Сильное землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло на северо-востоке Японии 16 марта. Эпицентр находился возле побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине примерно 60 километров под океанским дном.
Спустя некоторое время, по данным главного метеорологического агентства Японии, на северо-востоке страны произошло повторное землетрясение магнитудой 5,6 балла.
Ранее сейсмолог, член-корреспондент РАН Петр Шебалин рассказал, что землетрясение на северо-востоке Японии не угрожает россиянам. По его словам, оно не дотянет до Курильских островов или Сахалина, а также не сможет вызвать и сильное цунами.
Мощное землетрясение произошло в Японии
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