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Данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет – посольство РФ

происшествияза рубежом

Фото: AP Photo/Hiro Komae

Информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения в Японии, пока не поступало, рассказали в российском посольстве в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Сильное землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло на северо-востоке страны 16 марта. Эпицентр находился возле побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине примерно 60 километров под океанским дном.

Спустя некоторое время, по данным главного метеорологического агентства Японии, на северо-востоке страны произошло повторное землетрясение магнитудой 5,6 балла.

По информации местных СМИ, погибли не менее двух человек, пострадали по меньшей мере 135 человек. Также сообщается, что из-за землетрясения сошел с рельсов высокоскоростной поезд. В этот момент на борту могли находиться порядка 100 пассажиров.

По данным японского министерства экономики, торговли и промышленности, из-за землетрясения была полностью или частично приостановлена работа 11 ТЭС и силовых подстанций.

Ранее сейсмолог, член-корреспондент РАН Петр Шебалин рассказал, что землетрясение на северо-востоке Японии не угрожает россиянам. По его словам, оно не дотянет до Курильских островов или Сахалина, а также не сможет вызвать и сильное цунами.

Мощное землетрясение произошло в Японии

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