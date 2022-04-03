Землетрясение произошло в акватории Тихого океана на Камчатке

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В акватории Тихого океана на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, эпицентр находился в 47 километрах от поселка Усть-Камчатка. Очаг залегал на глубине 27 километров.

Отмечается, что в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось, звонков от граждан в ЕДДС по этому поводу не поступало.

25 марта на Камчатке зафиксировали землетрясение в акватории Тихого океана возле Командорских островов. Эпицентр находился в 42 километрах западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 39 километров. Угроза цунами не объявлялась.

Накануне землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали на Сахалине. Эпицентр располагался в 43 километрах от села Соболино. Очаг залегал на глубине 10 километров.