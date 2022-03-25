Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

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На Камчатке произошло землетрясение. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок зафиксировали в акватории Тихого океана возле Командорских островов. Его эпицентр находился в 42 км западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский округ Камчатского края). Очаг залегал на глубине 39 км.

В Главном управлении МЧС России по региону добавили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в текущем году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.