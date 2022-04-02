На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6

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На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Об этом со ссылкой на областной филиал Единой геодезической службы РАН сообщает РИА Новости.

Как рассказала начальник сейсмостанции Южно-Сахалинска Елена Семенова, слова которой приводит агентство, эпицентр располагался в 43 километрах от села Соболино.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Отмечается, что местные жители не подтвердили данные об ощутимости подземных толчков.

Накануне землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Курил. Эпицентр находился в 119 километрах юго-западнее острова Симушир. Очаг располагался на глубине 103 километра.

До этого землетрясение зафиксировали в акватории Тихого океана возле Командорских островов на Камчатке. Эпицентр находился в 42 километрах западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 39 километров. Угроза цунами не объявлялась.