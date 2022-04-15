На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,5

Фото: depositphotos/vchalup2

На территории Елизовского района Камчатского края в пятницу утром зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах южнее поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 40 километров.

В ведомстве отметили, что землетрясение в населенных пунктах не ощущалось. Звонки в ЕДДС от жителей Камчатки по поводу сейсмособытия не поступали.

3 апреля в акватории Тихого океана на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился в 47 километрах от поселка Усть-Камчатка. Очаг залегал на глубине 27 километров.

28 марта там же были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,8. Эпицентр находился в 96 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров под морским дном.

25 марта на Камчатке зафиксировали землетрясение в акватории Тихого океана возле Командорских островов. Эпицентр находился в 42 километрах западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 39 километров. Угроза цунами не объявлялась.

