На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,5

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Фото: depositphotos/vchalup2
На территории Елизовского района Камчатского края в пятницу утром зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах южнее поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 40 километров.
В ведомстве отметили, что землетрясение в населенных пунктах не ощущалось. Звонки в ЕДДС от жителей Камчатки по поводу сейсмособытия не поступали.
3 апреля в акватории Тихого океана на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился в 47 километрах от поселка Усть-Камчатка. Очаг залегал на глубине 27 километров.
28 марта там же были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,8. Эпицентр находился в 96 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров под морским дном.
25 марта на Камчатке зафиксировали землетрясение в акватории Тихого океана возле Командорских островов. Эпицентр находился в 42 километрах западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 39 километров. Угроза цунами не объявлялась.
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