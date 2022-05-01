01 мая, 23:45
Фото: depositphotos/vchalup2
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Арменией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга республики.
По информации центра, эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба.
Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров. О пострадавших и разрушениях данных пока нет.
Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло неподалеку от кипрского города Пафос. Подземный толчок зафиксировали на глубине 17 километров в Средиземном море. Отмечается, что землетрясение ощутили и жители некоторых других населенных пунктов острова.
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