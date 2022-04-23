Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло в Боснии и Герцеговине

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В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 42 километрах от города Мостар. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Как уточняется, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в районе Курильских островов. Эпицентр находился в 171 километре от необитаемого острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 52 километров.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло у берегов Филиппин. Эпицентр располагался на расстоянии 70 километров от города Мати. Очаг залегал на глубине 60 километров.