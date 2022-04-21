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Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло у берегов Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 70 километров от города Мати. Очаг залегал на глубине 60 километров.

Отмечается, что сообщения об угрозе цунами не поступали.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло на северо-востоке Японии. Подземные толчки зафиксировали в области Накадори в префектуре Фукусима. Они ощущались в префектурах Мияги, Фукусима, Токио, Сайтама. Очаг залегал на глубине 90 километров.

До этого на территории Тындинского округа Амурской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла. По данным специалистов, эпицентр находился рядом с трассой Байкало-Амурской магистрали, в бассейне реки Хани на границе с Якутией.

