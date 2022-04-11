У берегов Фиджи произошло землетрясение

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У берегов Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в 503 километрах от столицы островного государства города Сува с населением порядка 77,3 тысячи человек.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у берегов Новой Каледонии в Тихом океане. Толчки были зафиксированы в 280 километрах юго-восточнее города Тадин. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

До этого землетрясение произошло у побережья Вануату. Эпицентр располагался в 222 километрах к северо-западу от столицы Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 10 километров.