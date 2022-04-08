Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня

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В Тихом океане, у южного побережья Тайван произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сейсмологическую службу китайского острова.

Подземные толчки зафиксированы в 02:36 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 28,8 километров под морским дном. Колебания почвы ощущались на территории уездов Пиндун и Тайдун.

Уточняется, что данных о пострадавших, ущербе и угрозе цунами не поступало.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Курил. Очаг располагался на глубине 103 километра.