Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Вануату

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У побережья Вануату произошло землетрясение. Об этом сообщает Геологическая служба США

По информации службы, эпицентр располагался в 222 километрах к северо-западу от столицы Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Уточняется, что сообщения об угрозе цунами не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня. Очаг залегал на глубине 28,8 километра под морским дном. Колебания почвы ощущались на территории уездов Пиндун и Тайдун.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Курил. Очаг располагался на глубине 103 километра.