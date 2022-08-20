Черногорский парламент вынес вотум недоверия правительству

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Парламент Черногории большинством голосов выразил вотум недоверия правительству республики во главе с Дританом Абазовичем. Об этом сообщает РИА Новости.

Обсуждение действий 43-го правительства Черногории продолжалось 12 часов и завершилось после полуночи, в итоге за недоверие ему выступили 50 из 51 депутата.

Отмечается, что инициаторами голосования выступила бывшая правившая Демократическая партия Мило Джукановича и ее партии-партнеры.

До формирования нового парламентского большинства действующий кабмин республики останется в техническом мандате и продолжит исполнение обязанностей до избрания нового состава правительства Черногории.

В начале февраля парламент Черногории большинством голосов выразил недоверие правительству страны во главе со Здравко Кривокапичем. В ходе открытого голосования парламентариев опрашивали поименно, они по одному отвечали за или против выражения недоверия кабмину.

Провести вотум недоверия правительству и сформировать новый кабмин предложил Абазович, который тогда занимал пост вице-премьера Черногории.