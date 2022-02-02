РФ запретила въезд в страну госсекретарю МВД Черногории

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Россия запретила въезд в страну госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Документ о запрете министерство направило в посольство Черногории в России.

"Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 году черногорскими властями недружественный шаг – предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Тельману Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Исмаилова задержали в Подгорице 1 октября на основании ордера на розыск, который выдала Россия. Решение об аресте предпринимателя обжаловали местные адвокаты. Сам он попросил власти Черногории предоставить ему политическое убежище.

Согласно версии следователей, предприниматель совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом организовал убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году на Новорижском шоссе. Исполнитель Мехман Керимов расстрелял мужчин из пистолета, подъехав к ним на автомобиле. Позднее он был осужден на 13 лет колонии строгого режима.

