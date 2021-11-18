Экс-владельца Черкизовского рынка обвинили в преднамеренном банкротстве

Против бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова возбудили уголовное дело по статье о преднамеренном банкротстве.

Отмечается, что в 2012 году компания Исмаилова взяла кредит почти на 185,5 миллиона долларов. После чего бизнесмен, выступавший поручителем, переписал имущество на внука и отказался возвращать деньги.

До этого Исмаилова обвинили и в причастности к убийствам двух предпринимателей и незаконном обороте оружия. Бизнесмен был задержан 1 октября в Черногории.

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