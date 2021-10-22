Бизнесмен Исмаилов получил убежище в Черногории – адвокат

Фото: Сергей Николаев/ТАСС/"Ведомости"

Бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует РФ, получил убежище в Черногории, что стало основанием для его освобождения из черногорской тюрьмы. Об этом сообщил порталу Vijesti адвокат Милош Вуксанович.

"С получением убежища исчезли основания для пребывания Исмаилова в тюрьме", – заявил он.

Адвокат Марина Русакова также подтвердила, что Исмаилов отпущен из экстрадиционного изолятора.

"Он на свободе. Никакой экстрадиции в Россию теперь не будет, она просто невозможна в связи с получением политического убежища в Черногории", – цитирует ее ТАСС.

Исмаилова задержали в Подгорице 1 октября на основании ордера на розыск, который выдала Россия. Решение об аресте предпринимателя обжаловали местные адвокаты. Сам он попросил власти Черногории предоставить ему политическое убежище. Сообщалось, что суд рассмотрит его заявление 12 ноября.

Согласно версии следователей, предприниматель совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом организовал убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году на Новорижском шоссе. Исполнитель Мехман Керимов расстрелял мужчин из пистолета, подъехав к ним на автомобиле. Позднее он был осужден на 13 лет колонии строгого режима

