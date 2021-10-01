Бывший директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан – СМИ

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В Подгорице задержан бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Об этом сообщил портал издания Vijesti со ссылкой на источник.

Задержание производилось по ордеру на розыск.

"Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала РФ", – говорится в сообщении.

В свою очередь, посольство РФ сообщило, что у них нет информации по поводу задержания Исмаилова в Черногории.

Тельман Исмаилов и его брат Вагиф числятся в международном розыске. В России им предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Оба арестованы заочно.

Согласно версии следствия, экс-владелец Черкизовского рынка организовал убийство двух предпринимателей в 2016 году. Исполнитель – Мехман Керимов – осужден на 13 лет колонии строгого режима.

Весной 2017 года суд признал бывшего владельца Черкизовского рынка банкротом и разрешил продавать его имущество.