Тельман Исмаилов стал обвиняемым по делу об убийстве

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Тельман Исмаилов стал обвиняемым по уголовному делу об убийстве. Экс-владельца Черкизовского рынка обвиняют в убийстве двоих человек, передает телеканал Москва 24.

Следственный комитет России направил материалы по делу бизнесмена Тельмана Исмаилова в Генпрокуратуру, чтобы организовать его международный розыск по линии Интерпола, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



По версии следствия, Исмаилов организовал убийство предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенное в 2016 году. "План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми", – заявила Петренко.

Кроме того Тельману Исмаилову предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Он заочно арестован и не признает вину.