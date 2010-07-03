В Швейцарии возбудили уголовное дело против Тельмана Исмаилова

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в трех экономических преступлениях, пишет "Коммерсант".

По информации издания, в Швейцарии бизнесмена считают причастным к трем преступлениям: мошенничеству, сокращению активов в ущерб кредиторам и выводу активов. По наиболее тяжкой статье Исмаилову грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Как пояснили "Коммерсанту" в "БМ-банке", за рубежом могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных под поручительство Исмаилова в качестве займов и не возвращенных кредитору. "Банку стало известно о возбуждении прокуратурой Цюриха уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова", – уточнили изданию в пресс-службе ВТБ. Представители банка отметили, что будут добиваться полного возврата денег.

Сейчас Тельман Исмаилов и его брат Вагиф числятся в международном розыске. В России им предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Оба арестованы заочно.

По версии следствия, экс-владелец Черкизовского рынка организовал убийство двух предпринимателей. Исполнитель – Мехман Керимов – осужден на 13 лет колонии строгого режима.