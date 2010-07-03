Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:58

В Швейцарии возбудили уголовное дело против Тельмана Исмаилова

происшествия за рубежом

10:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в трех экономических преступлениях, пишет "Коммерсант".

По информации издания, в Швейцарии бизнесмена считают причастным к трем преступлениям: мошенничеству, сокращению активов в ущерб кредиторам и выводу активов. По наиболее тяжкой статье Исмаилову грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Как пояснили "Коммерсанту" в "БМ-банке", за рубежом могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных под поручительство Исмаилова в качестве займов и не возвращенных кредитору. "Банку стало известно о возбуждении прокуратурой Цюриха уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова", – уточнили изданию в пресс-службе ВТБ. Представители банка отметили, что будут добиваться полного возврата денег.

Сейчас Тельман Исмаилов и его брат Вагиф числятся в международном розыске. В России им предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Оба арестованы заочно.

По версии следствия, экс-владелец Черкизовского рынка организовал убийство двух предпринимателей. Исполнитель – Мехман Керимов – осужден на 13 лет колонии строгого режима.

происшествия за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика