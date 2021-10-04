Суд в Черногории 12 ноября рассмотрит заявление Исмаилова о предоставлении убежища

12:05
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Суд в Подгорице 12 ноября рассмотрит заявление бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища, сообщает РИА Новости.
Исмаилова арестовали в Черногории 2 октября. Это решение обжаловали его местные адвокаты. По версии следствия, Тельман Исмаилов был организатором убийств двух предпринимателей.
Сообщается, что посольство РФ в Черногории пока не получало официальной информации по задержанным Игорю Чуяну и Тельману Исмаилову.
Экс-банкира Чуяна арестовали по запросу Интерпола после розыска, который длился несколько недель. Российский гражданин был задержан в Тивате. С 2012 по 2018 год он незаконно получил более 340 миллионов рублей.
Исмаилова задержали в Черногории на основании ордера на розыск, который выдала Россия. По данным следователей, Исмаилов совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом организовал убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году на Новорижском шоссе. Непосредственным исполнителем выступил Мехман Керимов, который расстрелял предпринимателей из пистолета, подъехав к ним на автомобиле.
В настоящее время Керимов, осужденный на 13 лет колонии строгого режима, а также Рафик и Тельман Исмаиловы находятся под арестом, их брат Вагиф объявлен в международный розыск.
Экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова оставили под стражей
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