Суд присяжных признал бизнесмена Быкова виновным в организации двух убийств в 1994 году

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Суд в Красноярске признал бизнесмена Анатолия Быкова виновным в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году, решение было вынесено присяжными заседателями. Об этом сообщает ТАСС.

"Присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Анатолия Быкова. Присяжные заседатели также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения", – рассказали в пресс-службе краевого суда.

По данным СК, Быков решился на убийство 23-летнего Александра Наумова, состоявшего в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Мужчина решил, что именно они организовали покушение на него, поскольку незадолго до этого у него возник конфликт с Наумовым.

Организацию преступления он поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. В ходе допроса Татаренков подтвердил свою причастность к преступлению.

Быков также подозревается в неуплате налогов в период с 2017 по 2019 год. Судом в рамках данного дела было принято решение арестовать его имущество кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.