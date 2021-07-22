Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение

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Авторитетному бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в подстрекательстве к убийству и покушению. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Анатолию Быкову, с учетом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств, предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений", – говорится в сообщении.

Сам Быков отрицает свою причастность к преступлению. Вскоре его и потерпевших уведомят об окончании предварительного расследования. Материалы дела предоставят для ознакомления.

По данным СК, Быков решился на убийство 23-летнего Александра Наумова, состоявшего в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Мужчина решил, что именно они организовали покушение на него, поскольку незадолго до этого у него возник конфликт с Наумовым.

Организацию преступления он поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. В ходе допроса Татаренков подтвердил свою причастность к преступлению.

Быков также подозревается в неуплате налогов в период с 2017 по 2019 год. Судом в рамках данного дела было принято решение арестовать его имущество кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.