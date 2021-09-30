Суд в Москве арестовал экс-главу "Тракторных заводов" Болотина по делу о растрате

30 сентября, 19:58
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Лефортовский суд Москвы арестовал до 9 ноября экс-гендиректора концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
"В отношении Болотина Михаила Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 11 суток, то есть до 9 ноября 2021 года", – заявили в пресс-службе суда.
Ранее суд арестовал Михаила Школьника, который также является подозреваемым по этому делу.
Основатель "Тракторных заводов" Михаил Болотин был задержан в четверг, 30 сентября. Его дело ведут следователи ФСБ. Кроме Болотина, подозреваемыми в крупной растрате являются еще два человека.
По данным осведомленного источника, уголовное дело в отношении Болотина было возбуждено на основании материалов финансовой проверки 2018 года, которая выявила у предприятия долги на общую сумму около 100 миллиардов рублей.
Ранее Измайловский районный суд Москвы приговорил сотрудника следственного департамента МВД РФ Игоря Романова к пяти годам колонии за обещание бизнесмену закрыть уголовное дело. Вместе с подельниками он получил 310 тысяч долларов.
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