Организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Столичная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды, которого обвиняют в хищении более 106 миллионов рублей у 114 пенсионеров. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как установила прокуратура, 45-летний москвич совместно с другими участниками организованной группы зарегистрировал финансовую пирамиду под видом общества с ограниченной ответственностью "ФАЦ "Инвест-Проект". Организация выплачивала проценты по займам за счет вложений новых клиентов, при этом ее руководители заведомо не планировали и не имели возможности исполнять свои обязательства.

"Юридическое лицо не осуществляло инвестиционную, хозяйственную и финансовую деятельность, а также не имело в собственности какое-либо имущество, материальной базы и доходов. Таким образом, участники организованной группы с апреля 2016 по октябрь 2018 года путем обмана похитили денежные средства 114 граждан на общую сумму более 106 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении обвиняемого было направлено в Замоскворецкий суд Москвы, где будет рассмотрено по существу. Дело в отношении других организаторов пирамиды выделено в отдельное производство.

Ранее Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Следствие просило отправить обвиняемого по стражу в связи с тем, что он мог скрыться или оказать давление на свидетелей.