Казанский суд арестовал сооснователя финансовой пирамиды Finiko

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Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Об этом сообщает "Интерфакс".

В отношении Доронина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Следствие просило отправить обвиняемого по стражу в связи с тем, что он мог скрыться или оказать давление на свидетелей.

Сам Доронин свою вину не признал, однако заявил, что готов к аргументированному диалогу.

Подсудимый был задержан в пятницу по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации правоохранительных органов, с 2018 по 2020 год неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, предлагали гражданам вложить деньги при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и других торговых площадках.

Злоумышленники получили около 70 миллионов рублей, при этом инвестиционная деятельность не осуществлялась. В отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по факту привлечения денежных средств в особо крупном размере.

Ранее эксперт рассказал, как распознать финансовую пирамиду. Прежде всего, по его словам, необходимо обратить внимание на чрезмерно высокую доходность, которая в некоторых случаях, как обещают злоумышленники, доходит до 1–2% в день.

