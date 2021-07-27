Эксперт рассказал, как распознать финансовую пирамиду

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В России снова рушатся финансовые пирамиды. На этот раз без денег остались вкладчики Finiko и Antares, сообщает "Вечерняя Москва".
Тем не менее россияне по-прежнему продолжают отдавать свои средства сомнительным конторам. О том, как их определить, рассказал замдиректора Национального центра финансовой грамотности, финансовый аналитик Сергей Макаров.
Прежде всего, по его словам, необходимо обратить внимание на чрезмерно высокую доходность, которая в некоторых случаях, как обещают злоумышленники, доходит до 1–2% в день.
"Если посчитать, то эта доходность сильно выше, чем ставки по банковским вкладам и возможный заработок на фондовом рынке. Например, нормальная годовая доходность банковского депозита с учетом нынешней ключевой ставки составит 5–5,5%, <...> коммерческих облигаций – до 10%", – объяснил Макаров.
Он отметил, что при этом даже на рынке ценных бумаг нет никаких гарантий заработка, и привел в пример кризис 2008 года, когда акции некоторых компаний падали на 70 процентных пунктов.
Второе, на что стоит обратить внимание, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, – обещание хороших бонусов за привлечение новых вкладчиков. Это свидетельствует о том, что компания не зарабатывает деньги самостоятельно, отметил эксперт.
По его словам, последнее, что должно настораживать, – использование организацией внутренней валюты в виде различных токенов и криптовалют, которые за ее пределами не имеют никакой ценности.
Некоторые люди сознательно несут свои деньги в финансовые пирамиды, надеясь заработать и успеть вовремя вывести средства, однако такой подход сравним с лотереей, заключил Макаров.
Ранее Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. Он вступит в силу 1 декабря 2021 года.
Документ предусматривает досудебную блокировку сайтов, на которых рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, а также предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Полномочия по внесению подобных ресурсов в реестр доменных имен, содержащих запрещенную информацию, предоставлены Центральному банку РФ.
В России выросло количество финансовых пирамид
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