Эксперт рассказал, как распознать финансовую пирамиду

Фото: depositphotos/dalivl@yandex.ru

В России снова рушатся финансовые пирамиды. На этот раз без денег остались вкладчики Finiko и Antares, сообщает "Вечерняя Москва".

Тем не менее россияне по-прежнему продолжают отдавать свои средства сомнительным конторам. О том, как их определить, рассказал замдиректора Национального центра финансовой грамотности, финансовый аналитик Сергей Макаров.

Прежде всего, по его словам, необходимо обратить внимание на чрезмерно высокую доходность, которая в некоторых случаях, как обещают злоумышленники, доходит до 1–2% в день.

"Если посчитать, то эта доходность сильно выше, чем ставки по банковским вкладам и возможный заработок на фондовом рынке. Например, нормальная годовая доходность банковского депозита с учетом нынешней ключевой ставки составит 5–5,5%, <...> коммерческих облигаций – до 10%", – объяснил Макаров.

Он отметил, что при этом даже на рынке ценных бумаг нет никаких гарантий заработка, и привел в пример кризис 2008 года, когда акции некоторых компаний падали на 70 процентных пунктов.

Второе, на что стоит обратить внимание, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, – обещание хороших бонусов за привлечение новых вкладчиков. Это свидетельствует о том, что компания не зарабатывает деньги самостоятельно, отметил эксперт.

По его словам, последнее, что должно настораживать, – использование организацией внутренней валюты в виде различных токенов и криптовалют, которые за ее пределами не имеют никакой ценности.

Некоторые люди сознательно несут свои деньги в финансовые пирамиды, надеясь заработать и успеть вовремя вывести средства, однако такой подход сравним с лотереей, заключил Макаров.

Ранее Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. Он вступит в силу 1 декабря 2021 года.

Документ предусматривает досудебную блокировку сайтов, на которых рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, а также предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Полномочия по внесению подобных ресурсов в реестр доменных имен, содержащих запрещенную информацию, предоставлены Центральному банку РФ.

