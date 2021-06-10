Юрист назвал популярные схемы мошенничества c криптовалютой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Управляющий партнер Reasons Law Firm, юрист в сфере IT, IP и защиты данных Арам Татоян назвал основные схемы мошенничества с криптовалютой. Об этом сообщает "Газета.ру".

Наиболее популярными специалист назвал финансовые пирамиды.

"Детали схем обмана могут отличаться, но есть некоторые общие признаки: сначала жертве дают поверить в свой успех, полученный в результате сложных математических алгоритмов. На самом деле сумма, отображаемая в личном кабинете, как правило, "нарисована", – заявил Татоян.

Затем злоумышленники переводят "заработок" жертвы на криптокошелек, принадлежащий третьим лицам, а после просят оплатить налоги на сторонние реквизиты. Они также могут выманивать деньги якобы на решение вопроса по выводу средств.

Еще одно популярное мошенничество подразумевает применение фишинговой атаки. Злоумышленники создают копии сайтов, похожие на оригинал, и собирают личную или платежную информацию, пользуясь невнимательностью пользователей.

Похожим вариантом является применение фальшивых копий в App Store и Google Play. Фейковая программа может маскироваться под легитимную и содержать вредоносный код.

Кроме того, Татоян призвал остерегаться приемов социальной инженерии. Если пользователь получил в Сети сообщение от известной личности с предложением перейти по ссылке для регистрации или поучаствовать в конкурсе, то чаще всего это может быть обманом.

Основатель экосистемы OTON Анатолий Илле ранее назвал биткойн самой популярной криптовалютой среди россиян. В топ-3 также попали Ethereum и Tether.