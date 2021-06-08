Названы три самые популярные среди россиян криптовалюты

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Основатель экосистемы OTON Анатолий Илле оценил, какие криптовалюты наиболее популярны в России. Об этом сообщает "Газета.ру".
Илле отметил, что популярность криптовалют во всем мире примерно соответствует их рейтингу. Так, по мнению эксперта, в РФ лидирует биткойн.
"Второе место у Ethereum. Это две основные на сегодняшний день криптовалюты, которые никому не принадлежат (ни стране, ни компании), их цена определяется с помощью открытых и свободных торгов на широкой сети бирж, разбросанных по всему миру", – объяснил специалист.
На третьей позиции рейтинга Илле разместил криптовалюту Tether (USDT). Она относится к стейблкоинам, то есть не имеет свободной котировки на биржах. Напрямую Tether привязана к доллару США.
Анатолий Илле добавил, что среди россиян растет осведомленность о криптовалютах. По его словам, в 2020 году Россия вошла в тройку стран по активности операций с электронными средствами.
Ранее эксперт предложил хранить средства не в долларах и евро, а в биткойне, который получил название "цифровое золото". Приобретать валюту, по мнению Илле, следует регулярно.
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