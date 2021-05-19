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Биткойн упал более чем вдвое с апрельского исторического максимума. По данным торгов, сейчас он стоит менее 31 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткойн по состоянию на 16:13 упал в цене на 29% – до 31,4 тысячи долларов. Самая низкая цена за сутки достигала 30 тысяч долларов.

14 апреля биткойн обновил очередной исторический максимум, составив 64 854 доллара.

Утром сообщалось, что биткойн за сутки упал в цене на 14% и опустился до 39 тысяч долларов. Это произошло после сообщений из Китая о возможных проблемах с оборотом криптовалют.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич спрогнозировал падение доллара до 60 рублей. По мнению эксперта, подобное может случиться уже в ближайшие годы.

До этого эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал, когда курс доллара достигнет 100 рублей. По его словам, рост курса американской валюты обеспечивают особенности российской экономики.