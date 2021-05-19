Цена биткойна опустилась ниже 40 тысяч долларов

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Биткойн за сутки упал в цене на 14% и уже опустился до 39 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после сообщений из Китая о возможных проблемах с оборотом криптовалют.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткойн упал в цене на 13,7%, до 39,26 тысячи долларов. В то же время, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткойн опустился до 39,28 тысячи долларов.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич спрогнозировал падение доллара до 60 рублей. По мнению эксперта, подобное может случиться уже в ближайшие годы.

До этого эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал, когда курс доллара достигнет 100 рублей. По его словам, рост курса американской валюты обеспечивают особенности российской экономики.